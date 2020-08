Coronavirus, a Wuhan il festival in piscina senza mascherine né distanziamento sociale

Migliaia di persone una vicina all'altra, mentre ballano musica elettronica e si divertono in piscina. Tutti privi di mascherina e senza il rispetto del distanziamento sociale. Siamo a Wuhan, in Cina, nella città simbolo mondiale della pandemia da coronavirus. Dopo un lockdown lungo 73 giorni a partire dal 23 gennaio, il capoluogo dello Hubei sembra voler voltare pagina. Le immagini arrivano dal Maya Water Beach, parco acquatico cittadino, dove un'orda di giovani si è riunita per un festival di musica elettronica, tra balli sfrenati e giochi pirotecnici. La struttura, secondo i media locali, avrebbe comunque ridotto la capienza del 50%, per permettere ai cittadini di festeggiare il ritorno alla normalità.