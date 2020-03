Coronavirus, 80 turisti bloccati su battello sul Nilo

Circa 80 persone, fra turisti e membri dell'equipaggio, vengono tenuti in quarantena a bordo di un battello per crociere sul Nilo nei pressi di Luxor su cui erano stati scoperti casi di coronavirus. Sulla nave ci sono francesi, statunitensi e indiani. Sabato le autorità avevano trasferito in isolamento a terra 45 casi sospetti. Il ministero della Salute ha dichiarato che il numero di casi noti in Egitto è salito a 55. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui