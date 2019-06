Coree, Trump incontra Kim Jong-un al confine: "Nessuna fretta sulle sanzioni" | Storica stretta di mano fra i due

"La relazione tra i nostri due Paesi è eccellente", ha dichiarato Kim parlando con Trump. "E' stato un atto coraggioso e determinato", ha proseguito lodando il suo omologo statunitense per essere stato il primo presidente Usa a recarsi al Nord.



Dopo aver attraversato da solo il confine intercoreano al villaggio di Panmunjom, Donald Trump ha affermato: "Mi sento benissimo, è un piacere vederti di nuovo", rivolgendosi a Kim. Il supremo comandante ha ricambiato, dicendo che "non si sarebbe mai aspettato" che si sarebbero potuti incontrare in quel luogo.



Entrambi sono poi tornati indietro fino alla linea di demarcazione, dove si sono messi in posa per le foto di rito, e sono tornati a Sud. "E' un gesto che apre un nuovo futuro", ha detto Kim, mentre il tycoon ha detto che "è stato un onore" essere stato il primo presidente Usa ad entrare nel Nord. All'arrivo nella Dmz, Trump aveva visitato la torretta d'osservazione nella parte sud, tradizionalmente ispezionata in passato dai leader americani.



Accordo per riaprire i colloqui - Stati Uniti e Corea del Nord si avviano a far ripartire i colloqui a livello operativo. "Nelle prossime settimane designeremo un team perché lavori a un accordo ad ampio raggio. E' un grande giorno. Poi vediamo cosa succede", ha dichiarato ancora Trump. Tra i temi di discussione spiccherà il nucleare.



Trump: "Qui c'era la guerra, ora c'è la pace" - Nella zona di confine tra le due Coree "c'era un grande conflitto, un tremendo conflitto e morte tutt'intorno. Era un posto molto pericoloso", ha affermato Trump prima dell'incontro con il leader Kim Jong-un. "Adesso tutto è cambiato, c'è la pace", ha aggiunto poco prima di attraversare il confine assieme a Kim Jong-un.



"Voglio invitare Kim alla Casa Bianca" - Nel corso del bilaterale, il tycoon ha invitato il leader nordcoreano a Washington, alla Casa Bianca. L'incontro rappresenta un altro momento storico nelle relazioni tra i due Paesi, nonché il primo faccia a faccia, anche se breve, tra i leader dopo il fallimento del summit di fine febbraio in Vietnam sulla denuclearizzazione della penisola.



Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha lodato i due leader "per essere stati così coraggiosi" ad accettare di incontrarsi. "Spero che il presidente Trump entri nella storia come il presidente che ha raggiunto la pace nella penisola coreana", ha dichiarato.