Alla vigilia del vertice Usa-Corea del Nord espulso da Hanoi il sosia di Kim Jong-Un

Il sosia di Kim Jong-Un è stato espulso dal Vietnam. Howard X, imitatore del leader nordcoreano, lo scorso venerdì, insieme a Russell White , che interpreta Donald Trump , ha inscenato un finto summit tra i due presidenti. I veri Donald e Kim si dovranno incontrare tra mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio ad Hanoi, per trovare un accordo sulla base delle loro dichiarazioni sulla denuclearizzazione, dopo il primo vertice di Singapore a giugno 2018. I due finti leader non hanno resistito alle provocazioni e si sono baciati platealmente.

Howard X, prima di lasciare il Vietnam, si è rivolto al vero Kim Jong-Un, accusandolo di "non avere senso dell'umorismo", così come il regime vietnamita. Alcuni agenti della polizia locale hanno intimato ai due sosia di lasciare Hanoi. Parlando alla stampa locale, l'imitatore del presidente nordocoreano, residente a Hong Kong, ha denunciato come pretestuoso il motivo della sua espulsione: le autorità vietnamite non hanno ritenuto valido il suo visto, ma "il vero motivo è che sono nato con una faccia uguale a quella di Kim Jong-Un, questo è il vero reato", ha gridato Howard X.