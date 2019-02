Trump: "Corea Nord grande potenza economica se abbandona nucleare"

La Corea del Nord potrebbe diventare "una delle grandi potenze economiche mondiali" se abbandonasse il suo arsenale nucleare. Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, annunciando che partirà lunedì per Hanoi, in Vietman, per l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un in programma il 27 e 28 febbraio. "Grazie alla sua posizione e al suo popolo, la Corea del Nord può crescere più rapidamente di qualsiasi altro Paese", ha aggiunto.