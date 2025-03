Il presidente sudcoreano sotto impeachment Yoon Suk-yeol è stato rilasciato dalla custodia cautelare, dopo che un tribunale ha accettato la sua richiesta di scarcerazione. Era finito in manette per aver imposto la legge marziale il 3 dicembre. Yoon, riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, aveva presentato la richiesta alla Corte distrettuale centrale di Seul a febbraio, sostenendo che la sua "incriminazione per la dichiarazione di legge marziale fosse illegale".