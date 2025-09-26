Corea del Sud, il suicidio è la prima causa di morte tra gli under 50

In Corea del Sud il suicidio è diventato la principale causa di morte tra le persone che hanno meno di 50 anni. Questo fenomeno era già largamente diffuso tra adolescenti, ventenni e trentenni, ma adesso è dilagato anche nella fascia dei 40 anni. Nel 2024 si sono tolte la vita 14.872 persone: è il dato più altro degli ultimi 13 anni e rispetto al 2023 presenta un incremento del 6,4%.