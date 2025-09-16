Corea del Nord, la denuncia Onu: chi guarda film stranieri rischia la pena di morte

Secondo il rapporto dell'Onu Pyongyang fa sempre più ricorso alla pena di morte, una prassi in crescita da dieci anni. Se c'è una cosa ancora più preoccupante è il fatto che la pena capitale non venga inflitta solo per i reati che noi consideriamo i più gravi, bensì anche per quelli minori o per comportamenti a nostro dire innocui. Infatti dal 2015 sono state introdotte almeno sei nuove leggi che la prevedono.





Tra queste ce n'è una legata alla visione o condivisione di film stranieri. Stando alle ricostruzioni delle Nazioni Unite le condanne a morte verrebbero attuate da plotoni di esecuzione in pubblico in modo da scoraggiare le persone a violare la legge. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio fatto di repressione statale del dissenso e controllo pervasivo delle scelte economiche, politiche e sociali dei cittadini.