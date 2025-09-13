NordCorea, Kim Jong Un: rafforzeremo arsenale nucleare e forze armate

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che Pyongyang svelerà un piano per far progredire sia il suo arsenale nucleare che la sua potenza militare convenzionale in una prossima riunione chiave del partito al governo, secondo quanto riportato dai media statali. Dopo il fallimento del vertice con gli Stati Uniti nel 2019, la Corea del Nord ha ripetutamente affermato che non rinuncerà mai alle sue armi nucleari e si è dichiarata uno stato nucleare "irreversibile". Questa settimana, Kim ha visitato i centri di ricerca sulle armi affermando che Pyongyang "promuoverà simultaneamente forze nucleari e forze armate convenzionali". Kim ha anche sottolineato la necessità di "modernizzare" le forze armate convenzionali del Paese.