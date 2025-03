Corea del Sud, jet militare sgancia per errore bombe su un quartiere civile: diversi feriti

Come precisato da un responsabile dei servizi antincendio locali, tra gli otto feriti quattro versano in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto fuori da Pocheon, non lontano dal confine militarizzato con la Corea del Nord, alle 10:04 ora locale (le 2:04 in Italia), e in un vicino poligono sono in corso esercitazioni a fuoco vivo congiunte tra le forze armate sudcoreane e quelle statunitensi.