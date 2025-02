Corea del Nord: "La denuclearizzazione è un obiettivo obsoleto e assurdo"

La Corea del Nord respinge "con fermezza" le richieste "obsolete e assurde" di denuclearizzazione dei capi della diplomazia di Usa, Giappone e Corea del Sud, che in una riunione della scorsa settimana avevano ribadito che Pyongyang non dovrebbe possedere atomiche. In una nota rilanciata dall'agenzia Kcna, il ministero degli Esteri nordcoreano ha ribadito invece l'intenzione di rafforzare le capacità nucleari del Nord in risposta alle "minacce ostili" dei suoi nemici, criticando con durezza gli "atti avventurosi e insensati dei tre Paesi ostili che incitano al confronto e al conflitto collettivo" nella penisola coreana e nei suoi dintorni.