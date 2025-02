Corea del Sud, una bimba di 8 anni uccisa a coltellate dall'insegnante

La Corea del Sud è sotto shock dopo che una bambina di otto anni è stata uccisa a coltellate da una maestra. È successo in una scuola elementare della città di Daejeon. La piccola è stata trovata con ferite da taglio nel complesso scolastico ed è stato portata in ospedale, dove è stata dichiarata morta. La maestra era accanto a lei e aveva ferite da taglio: secondo la polizia, potrebbero essere auto-inflitte. L'insegnante, di circa 40 anni, aveva richiesto un congedo di sei mesi affermando che soffriva di depressione. In seguito era tornata a scuola, solo 20 giorni dopo, quando un medico l'aveva dichiarata idonea al lavoro.