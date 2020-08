Corea del Nord, media: "Kim Jong-un è in coma, la sorella prenderà il suo posto"

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in coma e al suo posto, alla guida di Pyongyang , subentrerà la sorella minore Kim Yo-jong . Lo affermano i media sudcoreani, che citano Chang Song-min , un ufficiale e collaboratore dell'ex presidente di Seul Kim Dae-jung. Nei giorni scorsi era stato annunciato che il dittatore, pur conservando il potere assoluto, avrebbe ceduto alcuni dei suoi compiti a Kim Yo-jong "per alleviare lo stress".

"Sono convinto che sia in coma, ma non è ancora morto: la successione non è stata ancora completata, quindi Kim Yo-jong viene portata alla ribalta perché non ci può essere un vuoto di potere prolungato", ha affermato Chang Song-min.