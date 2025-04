Corea del Nord, Kim supervisiona il test della nuova nave da guerra: "Accelerare armamento nucleare per la Marina"

La Corea del Nord ha effettuato il primo test del sistema d'arma della nuova nave da guerra, il cacciatorpediniere denominato Choe Hyon. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa ufficiale Kcna. Durante il collaudo, supervisionato anche dal leader Kim Jong-un e da alti funzionari, sono stati lanciati missili da crociera e antiaerei, oltre a proiettili d'artiglieria. "E' giunto il momento per la Marina della Corea del Nord di accelerare l'armamento nucleare, per la sovranità marittima e per la difesa nazionale", ha dichiarato Kim.