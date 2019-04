Copyright: c'è l'ok finale alla riforma Ue, l'Italia vota contro

Dopo il voto dell'Europarlamento, c'è anche il via libera definitivo del Consiglio alla riforma del copyright europeo. E' stata approvata come punto A, cioè senza discussione, la direttiva che modifica le regole sul diritto d'autore. Come annunciato, l'Italia ha votato contro assieme a Svezia, Finlandia, Polonia, Olanda e Lussemburgo. Astenuti Slovenia, Estonia e Belgio.