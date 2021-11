Cop26, Johnson ai leader mondiali: "Non ci sono scuse per non agire"

"Non ci sono scuse per non agire". E' l'invito lanciato dal premier britannico Boris Johnson ai leader mondiali in una conferenza stampa alla Cop26 di Glasgow. Johnson ha sottolineato che "non si può stare con le mani in mano" mentre il mondo chiede di intervenire al più presto per i cambiamenti climatici del nostro pianeta. E ha esortato a intervenire sui rispettivi team negoziali per raggiungere un obiettivo ambizioso alla conferenza dell'Onu.