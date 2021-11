Clima, Italia sempre più calda: terra a +1,5 gradi e mare a +1

-afp

In Italia la temperatura sulla terraferma è stata di 1,5 gradi in più nel 2020 rispetto alla media dal 1961. Il mare è stato di quasi un grado più caldo. E i giorni e le notti diventano sempre più caldi. Lo dicono i dati raccolti e divulgati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), in collaborazione con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e delle altre reti di osservazione nazionale.