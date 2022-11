Cop 27, Biden: "Usa raggiungeranno gli obiettivi entro il 2030" | "La nostra missione è evitare una catastrofe climatica"

"Lottare contro il cambiamento climatico è un imperativo", ha aggiunto Joe Biden alla conferenza sul clima Cop27 a Sharm el Sheikh ringraziando l'inviato speciale Usa, John Kerry per il lavoro svolto. "La crisi climatica riguarda la sicurezza umana, economica e sociale. Bisogna agire con urgenza".

Biden e lo sgambetto a Trump - Il presidente degli Stati Uniti ne ha approfittato per lanciare una dura critica al suo predecessore (e forse anche avversario alle presidenziali 2024), Donald Trump. Biden si è scusato per il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi decisa dall'allora inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, nel 2017: "Mi scuso per il nostro ritiro dall'accordo", ha affermato Biden, il quale ha rilanciato l'impegno di Washington a spingere i Paesi del mondo ad aumentare gli obiettivi decisi alla Cop26 di Glasgow, ovvero limitare l'aumento delle temperature globali a 1,5 gradi.

Biden: "Energia mai più usata come arma per tenere in ostaggio il mondo" - E anche durante la Cop27 Biden è tornato a parlare dell'Ucraina perché, secondo gli Usa, la guerra ha portato ad una forte crisi sul piano della sicurezza alimentare e aumentato il costo dell'energia, rafforzando la volatilità dei mercati e l'inflazione a livello globale. Joe Biden, intervenendo alle 27ma Conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha detto: "Oggi più che mai, è fondamentale rispettare gli impegni presi per il contrasto al cambiamento climatico, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili: la Russia non può più utilizzare l'energia come arma per tenere in ostaggio il mondo intero".

Biden: "Investimenti Usa porteranno una ventata di innovazione" - Gli investimenti che gli Stati Uniti stanno portando avanti nel campo delle nuove tecnologie, dallo sviluppo dell'idrogeno alla produzione di batterie per i veicoli elettrici, porteranno "una ventata di innovazione", che ridurrà il costo e rafforzerà la performance delle fonti energetiche rinnovabili. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intervenendo Cop27. "Queste tecnologie saranno disponibili in tutto il mondo, e non solo negli Stati Uniti: siamo determinati ad aiutare chiunque abbia bisogno a completare la transizione energetica", ha detto.