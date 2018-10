Consigliere sicurezza Usa: Trump ha invitato Putin a Washington

Il consigliere per la sicurezza nazionale americano, John Bolton, ha annunciato che la Casa Bianca ha invitato a Washington il presidente russo Vladimir Putin. Ancora non è chiaro se il leader russo abbia accettato l'invito. Bolton ha anche precisato che l'incontro tra Trump e Putin a Parigi, programmato a margine delle celebrazioni per il centenario della fine della Prima guerra mondiale, "sarà breve".