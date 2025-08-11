Colombia, muore il candidato presidenziale Uribe Turbay: due mesi dopo l'attentato a Bogotà

La sua candidatura alla presidenza, annunciata nel 2024, aveva l’obiettivo di proporsi come alternativa moderata alle polarizzazioni politiche del Paese. Sebbene le autorità non abbiano ancora stabilito un movente certo per l’attentato, investigatori e analisti hanno ipotizzato possibili collegamenti con le sue posizioni intransigenti contro gruppi criminali e reti di narcotraffico, oppure a tensioni sorte durante la campagna elettorale. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle piste investigative per non compromettere le indagini in corso. La notizia della morte ha suscitato un'ondata di reazioni in tutto il Paese. Il presidente colombiano ha espresso "profondo dolore" per la perdita di “un uomo di servizio pubblico che credeva nel futuro della Colombia”. Numerosi esponenti politici, di maggioranza e opposizione, hanno ricordato il senatore come una figura di dialogo e impegno civile. La moglie, in una breve dichiarazione, ha ringraziato il personale medico e chi ha sostenuto la famiglia in questi mesi difficili.