Colombia, attentato al candidato presidente: arrestato il presunto mandante

È stato arrestato il presunto mandante dell'attentato contro il senatore conservatore e candidato alla presidenza della Colombia, Miguel Uribe Turbay. José Arteaga Hernandez è stato arrestato in un quartiere nella parte nord-occidentale di Bogotà. Le autorità sospettavano sin dalle prime ore della sua colpevolezza: l'uomo si trovava nei pressi del parco della capitale dove Uribe è stato colpito a colpi di pistola in pieno giorno il 7 giugno. Le accuse contro il sospettato includono tentato omicidio aggravato, fabbricazione, traffico e detenzione di armi da fuoco o munizioni e utilizzo di minori per commettere reati.