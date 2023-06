Colombia, i bambini sopravvissuti nella giungla hanno vegliato sulla madre morta | Ma ora è battaglia per la loro custodia

Lo scontro tra il padre e i nonni materni

La disputa si è già fatta piuttosto accesa con il nonno materno che ha accusato il padre dei piccoli di maltrattamenti nei confronti della compagna. La magistratura ha effettivamente in mano quattro denunce per maltrattamenti che Magdalena avrebbe subito dal marito. L’uomo ha ammesso la loro esistenza ma ha respinto le accuse davanti ai giornalisti: “Posso assicurarvi”, ha spiegato, “che non ho nulla a che fare con queste accuse. Sono invenzioni degli avvocati perché puntano a sottrarmi i figli. Le persone che dicono queste cose non mi aiutavano certo quando cercavo i bambini e stavo male. Persino la più grande dei miei figli lo ha smentito". In attesa che la questione venga risolta i nonni hanno richiesto che ai bambini venga affiancato un assistente sociale. I quattro, che hanno iniziato a raccontare l'accaduto anche con dei disegni, stanno bene nonostante alcune ferite subite nella foresta.