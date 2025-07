Colombia, arrestato "Peppe" Palermo: boss della 'ndrangheta

Il boss della 'ndrangheta Giuseppe Palermo detto "Peppe" è stato arrestato a Bogotá. L'operazione è stata condotta dalla polizia colombiana e dall'Europol, che ha portato alla cattura in Italia di altri 20 ricercati. "Palermo guidava l'acquisto di grandi carichi di cocaina in Colombia, Perù ed Ecuador e controllava anche le rotte marittime e terrestri per trasportare la droga verso i mercati europei", ha detto il generale Carlos Fernando Triana, direttore della polizia colombiana, aggiungendo che il suo arresto "ratifica l'impegno della Colombia nella lotta contro questo flagello e colpisce il cuore stesso del traffico mondiale di droga".