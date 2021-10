Clima e G20, Lavrov: "Obiettivo 2050? La Russia ha un piano diverso"

Afp

"Il 2050 non è un numero magico. Se questa è l'ambizione dell'Ue, altri Paesi hanno piani diversi". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a margine del G20, sull'obiettivo del 2050 per le emissioni zero. "La Russia cercherà di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060", ha detto, sottolineando che il 2050 era stato concordato in ambito G7 e quindi presentarlo al G20 non è stato "rispettoso degli altri Paesi".