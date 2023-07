Clima, il 3 luglio è stato il giorno più caldo al mondo

Gli effetti nel mondo

Dall'inizio del 2023 i ricercatori continuano a lanciare allarmi per il rapido aumento delle temperature sia sulla terraferma e sia in mare. Il caldo primaverile record in Spagna e in molti Paesi asiatici è stato seguito da ondate di caldo marino in luoghi che normalmente non le vedono, come nel Mare del Nord. Questa settimana la Cina ha continuato a subire un'ondata di caldo persistente con temperature in alcuni punti superiori ai 35 gradi centigradi, mentre anche negli Stati Uniti meridionali si sono registrate condizioni soffocanti.