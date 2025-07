Clima 2040, l'Eurocamera boccia la richiesta della procedura d'urgenza

E' stata bocciata dal Parlamento europeo la richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza per adottare il target climatico al 2040. Alla Plenaria di Strasburgo ci sono stati 300 voti a favore, 379 contrari e 8 astenuti alla domanda di iter accelerato, che era stata avanzata dai Socialdemocratici, Greens e Liberal. La richiesta era stata presentata dopo che, in commissione Ambiente, il gruppo di ultradestra dei Patrioti per l'Europa aveva ottenuto la responsabilità di nominare il relatore sul tema. Prima del voto, il Ppe aveva detto che avrebbe votato contro e che intendeva ricorrere alla procedura ordinaria.