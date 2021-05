Cipro, motopesca turco lancia pietre contro un peschereccio italiano

Dal Web

Un peschereccio della flotta di Mazara del Vallo, il "Michele Giacalone", è stato assaltato da un motopesca battente bandiera turca mentre si trovava in acque internazionali al largo di Cipro, tra la Siria e la Turchia. L'armatore Luciano Giacalone si è recato in Capitaneria di Porto per denunciare il lancio di pietre e oggetti. "Vorrei sapere dal governo dove possiamo andare a pescare senza rischiare la vita", ha detto Giacalone.