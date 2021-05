Libia, mitragliato un peschereccio italiano: ferito il comandante

Il peschereccio "Aliseo" di Mazara del Vallo è stato mitragliato da una motovedetta militare libica mentre era impegnato in una battuta al largo di Bengasi. I colpi hanno ferito ad un braccio il comandante, Giuseppe Giacalone. La Libia ha però smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani, ammettendo tuttavia di aver esploso "colpi di avvertimento in aria" per fermare imbarcazioni da pesca che, a suo dire, avevano sconfinato in acque libiche.