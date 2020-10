Cina, Xi Jinping: "Vogliamo la pace mondiale ma lotteremo contro chi crea problemi alle nostre porte"

"Il mondo appartiene a tutti" - "Dobbiamo accelerare la realizzazione della Difesa nazionale e modernizzazione militare, con forze armate di livello mondiale", ha detto Xi. Nel lungo discorso, pieno di patriottismo e aneddoti eroici da parte delle forze cinesi, il presidente ha poi ricordato che "il mondo appartiene a tutti. Le difficoltà che il mondo incontra richiedono che tutti i Paesi uniscano le forze. Lo sviluppo pacifico e la cooperazione win-win sono l'unica via da seguire".

No a "egemonia e bullismo" - Secondo Xi, invece nel mondo di oggi "unilateralismo, protezionismo ed estremo egoismo di ogni tipo porteranno il mondo soltanto in un vicolo cieco. E i ricatti, i blocchi o la estrema coercizione non funzioneranno". In più, ha aggiunto, "agire per conto proprio e servire solo i propri interessi non funzionerà. L'egemonia e il bullismo sugli altri non funzioneranno e porteranno il mondo a niente altro che in un vicolo cieco".

La difesa della Cina - Ma in ogni caso la Cina mantiene "una politica militare di difesa e l'esercito cinese è una forza per salvaguardare la pace mondiale. La Cina non cercherà mai egemonia o espansionismo: siamo fermamente contro l'egemonia e la politica di potenza. Non accetteremo mai attacchi alla nostra sovranità o ai nostri interessi di sicurezza e sviluppo. Non permetteremo mai a nessuna forza di invadere o separare la nostra sacra madre patria, e se una cosa del genere accadrà il popolo cinese contrattaccherà frontalmente", ha concluso.