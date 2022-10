Cina, Xi apre il congresso del Pcc: "Covid? Messo al primo posto la vita delle persone" | "Taiwan? Riunificazione della patria sarà realizzata"

Leggi Anche Cina verso il 20esimo Congresso: terzo mandato per Xi ma leadership indebolita

Dopo l'inno nazionale cinese ("La marcia dei volontari"), Xi ha raggiunto il podio della Grande sala del popolo, in Piazza Tienanmen, salutato da un lungo applauso per il suo intervento. "Siamo qui per il nuovo corso del Partito, in vista della costruzione di un moderno Paese socialista", ha detto il presidente nelle prime battute.

"Taiwan? La riunificazione della patria sarà realizzata" -

"Abbiamo dimostrato grande capacità contro l'indipendenza di Taiwan", ha detto Xi nel corso del suo intervento. La riunificazione "della patria ci sarà e sarà sicuramente realizzata", ha aggiunto.

"Hong Kong passata dal caos a stabilità dei patrioti" -

Il presidente cinese si è quindi concentrato su Hong Kong precisando che "è passata dal caos alla stabilità, mettendo l'amministrazione della città nelle mani dei patrioti". "Abbiamo rafforzato e attuato il modello 'un Paese, due sistemi'", ha aggiunto Xi, in merito allo schema che regola i rapporti tra le due ex colonie Hong Kong e Macao e Pechino. "Abbiamo aiutato Hong Kong a entrare in una nuova fase", ha aggiunto.

"Raddoppiato Pil in 10 anni, ora sviluppo hi-tech" -

Il Pil cinese è salito da 54.000 miliardi di yuan a 114.000 miliardi (circa 16.000 miliardi di dollari), pesando per il 18,5% dell'economia mondiale (+7,2%). Xi Jinping ha affermato che la Cina deve puntare allo sviluppo "di altà qualità, tra hi-tech di alto livello e meccanismo di innovazione tecnologica. Dobbiamo essere consapevoli dei potenziali pericoli e preparati per gli scenari peggiori. Dobbiamo sfruttare il nostro indomabile spirito combattivo per la nostra causa", avendo presente che il Pcc "ha portato la Cina dal rialzarsi ed essere prospera a diventare forte".

"Lotta a corruzione ha eliminato pericoli nel Pcc" -

La lotta alla corruzione ha eliminato "gravi pericoli latenti" all'interno del Partito Comunista e dell'esercito, ottenendo "una vittoria schiacciante che è stata ampiamente consolidata", ha proseguito Xi, aggiungendo che la campagna da lui promossa contro "tigri e mosche" e "volpi", ha permesso di eliminare "i gravi pericoli latenti all'interno del partito, lo Stato e l'esercito".