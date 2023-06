Cina agli Usa: "Nessun compromesso su Taiwan"

Leggi Anche Usa e Taiwan firmano un nuovo accordo commerciale | Ira della Cina

"Usa rispettino sovranità territoriale della Cina" "Su questo tema, la Cina non ha spazio per compromessi o concessioni", ha detto Wang, come riporta l'emittente statale Cctv, aggiungendo: "Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell'Unica Cina confermato nei tre comunicati congiunti USA-Cina, rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina e opporsi chiaramente all'indipendenza di Taiwan".

"Stati Uniti scelgano tra cooperazione e conflitto" Il consigliere di Stato cinese ha esortato gli Stati Uniti a "riflettere profondamente" e gestire le divergenze con Pechino. Secondo Wang il peggioramento dei legami tra i due Paesi è legato alla "percezione errata" della Cina da parte di Washington. Wang ha detto al segretario di Stato americano che la sua visita di due giorni a Pechino è arrivata in un "momento critico" nei rapporti tra Stati uniti e Cina ed è "necessario fare una scelta tra dialogo e confronto, cooperazione e conflitto". "Con un atteggiamento di responsabilità nei confronti delle persone, della storia e del mondo, dobbiamo invertire la spirale discendente delle relazioni sino-americane, spingere per un ritorno a un binario sano e stabile e lavorare insieme per trovare una strada corretta per la Cina e il Stati Uniti per andare d'accordo nella nuova era", ha spiegato.

Gli Usa: "Confronto costruttivo" Da parte sua, il dipartimento di Stato Usa ha definito "costruttivo" il colloquio tra Blinken e Wang. Un faccia a faccia che ha preparato le basi per un nuovo incontro. Le parti, si legge nella nota, hanno avuto un confronto "sincero, sostanziale e costruttivo". Blinken ha ribadito la necessità di mantenere "aperti" i canali diplomatici e di comunicazione "su tutto il ventaglio" di questioni sul tavolo, in modo da "ridurre il rischio di fraintendimenti" ed errori di valutazione. Gli Usa hanno messo al centro dei colloqui una serie di temi che generano "preoccupazione" ma anche "opportunità per verificare cooperazione su questioni internazionali", laddove gli interessi di Washington e Pechino possano "allinearsi".