Usa-Cina, il ministro Qin Gang accetta l'invito di Blinken a Washington

Relazioni Usa-Cina in salita

Le relazioni tra Pechino e Washington sono al "punto più basso" dal 1979: lo riferisce il ministero degli Esteri cinese dopo l'incontro tra Qin Gang e il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "Le relazioni sino-americane sono al punto più basso dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche, il che non è conforme agli interessi fondamentali dei due popoli, né soddisfa le aspettative comuni della comunità internazionale", ha osservato Qin, secondo cui la politica della Cina nei confronti degli Stati Uniti ha "sempre mantenuto continuità e stabilità ed è fondamentalmente basata sui principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti", secondo quanto proposto dal presidente Xi Jinping. Pechino è impegnata "a costruire relazioni sino-americane stabili, prevedibili e costruttive. Si spera che la parte statunitense sostenga una comprensione obiettiva e razionale della Cina", la incontri "a metè strada, mantenga le basi politiche delle relazioni bilaterali e gestisca incidenti imprevisti con calma, professionalità e razionali". Le due parti, in altri termini, "dovrebbero attuare pienamente il consenso" raggiunto dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden nell'incontro di Bali di novembre 2022, a margine del G20, "in modo da promuovere la stabilizzazione delle relazioni sino-americane e rimetterle in carreggiata".