Cina, ministro della Difesa: guerra con Usa sarebbe disastro insopportabile

Il ministro della Difesa cinese ha affermato che un'eventuale guerra con gli Usa sarebbe un "disastro insopportabile" per il mondo.

Nel suo primo discorso importante da quando ha assunto il ruolo di ministro, in un vertice sulla sicurezza a Singapore, il generale Li Shangfu ha affermato che "alcuni Paesi" stanno intensificando la corsa agli armamenti in Asia. Ma ha precisato che il mondo è abbastanza grande sia per la Cina che per gli Stati Uniti, e le due superpotenze dovrebbero cercare un terreno comune.