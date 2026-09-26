Usa e Cina aprono un canale diretto sugli incidenti legati all'intelligenza artificiale

Stati Uniti e Cina avranno una linea di comunicazione dedicata agli incidenti che coinvolgono l'intelligenza artificiale. L'intesa tra Washington e Pechino è stata annunciata dalla Casa Bianca e introduce un meccanismo bilaterale attraverso il quale le due potenze potranno entrare direttamente in contatto in presenza di episodi rilevanti legati all'utilizzo dei sistemi di IA. L'accordo arriva dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Il nuovo strumento nasce mentre Stati Uniti e Cina competono sullo sviluppo delle tecnologie più avanzate, ma condividono la necessità di gestire alcuni rischi che potrebbero avere conseguenze per entrambi i Paesi.