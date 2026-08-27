Per dimostrare di aver completato la punizione, la lavoratrice ha registrato alcuni video durante gli esercizi, effettuati in diverse zone dell'edificio dove si trovava l'ufficio. Le immagini sarebbero state successivamente inviate al suo supervisore. Al termine degli squat, però, le condizioni della giovane sono peggiorate. Nei filmati, secondo quanto riferito, la lavoratrice appare in difficoltà nel rialzarsi e nel camminare. Poco dopo avrebbe iniziato ad avvertire forti dolori alle gambe. Nonostante i sintomi, inizialmente non si sarebbe recata in ospedale. La situazione è cambiata alcuni giorni più tardi, quando la giovane ha notato che le sue urine avevano assunto una colorazione molto scura.