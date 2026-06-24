Cina, cammello esausto costretto a trasportare turisti: scoppia la polemica
Secondo il racconto della blogger che ha denunciato l'accaduto, l'animale tentava più volte di rialzarsi per poi ricadere in ginocchio per la stanchezza.
Da social REDNote, ripreso da South China Morning Post © REDNote
È polemica in Cina dopo che sul social REDNote una blogger ha condiviso un video di un cammello apparentemente esausto e costretto a trasportare turisti in una località turistica dello Xinjiang. Le immagini sono andate subito virali, suscitando indignazione sui social. A riportarle la notizia e le immagini è il South China Morning Post.
"Sembrava completamente sfinito"
Le immagini, pubblicate il 15 giugno, mostrano l'animale mentre emette continui lamenti e fatica a rimanere in piedi con una turista in groppa nella zona panoramica di Devil City on the Sea, nella contea di Fuhai. Secondo il racconto della donna, il cammello tentava ripetutamente di rialzarsi per poi ricadere in ginocchio per la stanchezza. La blogger ha sostenuto che il proprietario avrebbe continuato a costringere l'animale a rialzarsi tirandolo per una corda fissata al naso. "Sembrava completamente sfinito", ha scritto sui social, aggiungendo che numerosi visitatori presenti si sono detti colpiti dalla scena. Dopo la diffusione del filmato, la donna ha riferito di aver segnalato il caso alle autorità locali.