Mondo
VERSO IL V-DAY

Cina: "Relazioni strategiche tra Pechino e Mosca"

29 Ago 2025 - 06:12
Cina e Russia mantengono "relazioni strategiche stabili tra loro e forniranno contributi ancora più grandi al progresso dell'umanità". È quanto ha detto, durante una conferenza stampa sui preparativi per le commemorazioni del V-Day, il viceministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu.

