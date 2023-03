l due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta al Cremlino "sull'approfondimento del partenariato strategico globale di coordinamento dei due Paesi per una nuova era e un nuovo ordine mondiale", sottolineando che la crisi ucraina "dovrebbe essere risolta attraverso colloqui di pace".

"Mosca e Pechino raggiungeranno un volume di scambi di oltre 200 miliardi di dollari"

Si prevede che quest'anno la Russia e la Cina non solo raggiungeranno il volume di scambi di 200 miliardi di dollari, ma supereranno anche questo traguardo", ha evidenziato Putin. Il presidente della Federazione Russa ha osservato che è stato formato un pacchetto di 80 progetti bilaterali del valore di circa 165 miliardi di dollari negli investimenti. "Nonostante - ha detto - le conseguenze della pandemia e il pressing delle sanzioni, il volume di scambi nel 2022 ha raggiunto il record storico di 185 miliardi di dollari: si prevede che quest'anno Russia e Cina non solo raggiungeranno un volume commerciale di 200 miliardi di dollari, che abbiamo detto in precedenza con i nostri amici, ma supereremo questo traguardo, con ulteriori opportunità per sbloccare il potenziale delle nostre economie come l'Unione Erasiatica e l'iniziativa del presidente della Repubblica popolare cinese 'La Nuova via della seta'; nel campo degli investimenti, c'è un pacchetto enorme di 80 progetti bilaterali significativi e promettenti in vari settori per un valore di circa 165 miliardi di dollari".