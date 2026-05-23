Cina, salgono a 90 i morti per l'esplosione nella miniera di carbone nel nord del Paese

Sono saliti a 90 i morti in seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina.Lo riportano i media di Stato cinesi. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre nove persone sono disperse. Oltre 120 persone sono state ricoverate in ospedale. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.