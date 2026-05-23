Cina, salgono a 90 i morti per l'esplosione nella miniera di carbone nel nord del Paese

Sono saliti a 90 i morti in seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina.Lo riportano i media di Stato cinesi. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre nove persone sono disperse. Oltre 120 persone sono state ricoverate in ospedale. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto il massimo impegno per salvare i dispersi e per indagare sulle cause dell’incidente, assicurando che i responsabili vengano chiamati a risponderne, secondo quanto riportato da Xinhua.
Anno scorso estratto 1,3 miliardi di carbone
La provincia dello Shanxi è conosciuta come la principale regione mineraria del carbone della Cina. Con una superficie più grande della Grecia e una popolazione di circa 34 milioni di abitanti, le centinaia di migliaia di minatori della provincia hanno estratto lo scorso anno 1,3 miliardi di tonnellate (1,17 miliardi di tonnellate metriche) di carbone, pari a quasi un terzo della produzione cinese.