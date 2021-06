Cina, il video dei pipistrelli del laboratorio di Wuhan era un "promo"  

Dal Web

Qui sotto è possibile vedere il video integrale preparato dal governo cinese nel 2017 per celebrare la costruzione del loro primo laboratorio ad alta sicurezza (livello4), quello di Wuhan, appunto. Nella pagina ancora online e che vedete nella foto si legge tra l'altro che "l'Istituto del Virus di Wuhan costruirà un grande centro di ricerca scientifica per la biosicurezza dell'Accademia Cinese delle Scienze in conformità con gli obiettivi e i meccanismi di un laboratorio nazionale per la biosicurezza, e darà nuovi e significativi contributi per promuovere lo sviluppo sociale ed economico sostenibile".