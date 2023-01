Cina, nella provincia Henan quasi il 90% della popolazione ha il Covid: 88,5 milioni di persone

Si tratta di 88,5 milioni di positivi sui quasi 100 milioni di abitanti. Lo ha dichiarato lunedì un funzionario delle autorità sanitarie regionali, Kan Quancheng , in un momento in cui il Paese sta affrontando un rimbalzo senza precedenti dei casi positivi.

Il funzionario sanitario locale ha spiegato che l'89% della popolazione è risultata infettata dal virus il 6 gennaio. Dopo tre anni di restrizioni draconiane, il mese scorso, la Cina ha bruscamente revocato la maggior parte delle sue misure sanitarie contro il Covid. Lo ha fatto dopo le proteste di massa in tutto il Paese, innescate da un incendio in un grattacielo nella regione dello Xinjiang che ha ucciso 10 persone e che per molti cinesi è stato indirettamente causato dal lockdown. Dopo l'allentamento della cosiddetta politica "Zero Covid" ci sono state segnalazioni di crematori sopraffatti. Il numero dei cittadini contagiati è cresciuto in modo esponenziale, mentre il sistema sanitario si trova sopraffatto dai pazienti anziani ricoverati o assistiti.

Il governo ha smesso di pubblicare i numeri delle nuove infezioni e ha riportato solo due morti sabato. Le autorità hanno inoltre disposto la sospensione di 1.000 account di social media che hanno critiche la gestione della pandemia.

La Cina ha riaperto i confini, fine della quarantena obbligatoria - Intanto, la Cina ha riaperto i propri confini agli stranieri per la prima volta da quando ha imposto restrizioni anti-Covid a marzo 2020. I viaggiatori in arrivo non saranno più costretti alla quarantena. Negli aeroporti abbracci tra famiglie divise da tempo ma tutti con le mascherine. La riapertura coincide con l'inizio del "chunyun", letteralmente "spostamento di primavera" che vede milioni di persone in viaggio e prima della pandemia era considerata la più grande migrazione umana. Si stima che 400mila persone si sposteranno solo da Hong Kong nelle prossime settimane.