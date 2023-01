Shanghai, malati Covid sui marciapiedi: ospedali al collasso

Anche le autorità ormai ammettono che la portata dell'epidemia è "impossibile" da determinare, poiché i test di screening non sono più obbligatori e i dati sono frammentari. In poco tempo, il sistema sanitario è stato letteralmente sopraffatto, con le farmacie inondate di richieste di medicinali anti-febbre e i crematori inondati dall'afflusso dei morti.

Intanto, poiché le autorità hanno rivisto i criteri per attribuire un decesso al Covid, dall'inizio di dicembre, nel Paese di 1,4 miliardi di abitanti sono stati segnalati solo 15 decessi legati al virus. Una cifra che appare assolutamente fuori dalla realtà.

Vicepresidente dell'ospedale: il contagio 30 volte quello di maggio

A parlare delle dimensioni spaventose del contagio a Shanghai è Chen Ezhen, vicepresidente dell'ospedale Ruijin e membro del consiglio municipale degli esperti Covid, in un'intervista alla testata "Dajiangdong Studio" del "Quotidiano del popolo" del partito comunista. "Ora la diffusione della pandemia a Shanghai è molto estesa - ha detto -, potrebbe essere stato raggiunto il 70%. Parliamo di 20 o 30 volte i contagi di aprile e maggio". L'ondata di contagi è arrivata dopo l'allentamento delle restrizioni draconiane contro il virus, rimaste in vigore in tutto il Paese fino al mese scorso.