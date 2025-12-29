Logo Tgcom24
Mondo
sale la tensione

Cina: "Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan"

Il governo di Taipei ha condannato le esercitazioni, accusando Pechino di "intimidazione militare"

29 Dic 2025 - 06:14
© Afp

© Afp

Sale la tensione tra Cina e Taiwan. Pechino ha annunciato l'avvio di esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola con l'obiettivo di testare quella che ha definito la "prontezza al combattimento" e per inviare un "serio avvertimento" contro qualsiasi tentativo di indipendenza di Taiwan. Il governo di Taipei ha condannato le esercitazioni, accusando la Cina di "intimidazione militare".

L'esercitazione

 Secondo quanto comunicato dal Comando delle zone orientali dell'Esercito popolare di liberazione, Pechino "utilizza cacciatorpediniere, fregate, caccia, bombardieri e droni" nell'ambito delle esercitazioni militari, che comprendono "colpi con munizioni vere su bersagli marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan".

L'escalation dopo il 2022

 La Cina ha intensificato significativamente le esercitazioni di accerchiamento di Taiwan dal 2022, in seguito alla visita a Taipei dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi, che ha rappresentato una significativa dimostrazione di sostegno a Taiwan e ha fatto infuriare la leadership di Pechino. Le ultime esercitazioni, denominate "Just Mission 2025", sono divise in cinque blocchi attorno all'isola, tra cui lo Stretto di Taiwan, a nord, sud-ovest, sud-est ed est di Taiwan.

