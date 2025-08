La Cina cambia rotta: da un figlio obbligatorio ai sussidi per ogni neonato, ma i soldi non bastano

Gli esperti ritengono che l'approccio della Cina alla crisi demografica sia stato troppo graduale e frammentato. Le prime misure, come la possibilità di avere più figli, non sono state accompagnate da politiche di welfare sufficientemente solide. Il mercato immobiliare, in particolare, rappresenta un ostacolo: i prezzi delle case in molte città sono proibitivi per le giovani coppie. Inoltre, la mancanza di servizi per l'infanzia accessibili e l'insufficienza del congedo parentale maschile hanno reso difficile per le famiglie considerare l'arrivo di un secondo o terzo figlio. Anche i sussidi introdotti, come il bonus di 3.600 yuan, sono considerati troppo esigui rispetto ai costi complessivi di crescita di un figlio.