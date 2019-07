Bimbo scomparso in Cina, ritrovato dopo 18 anni grazie a una app per l'invecchiamento come Faceapp

E' stato ritrovato dopo 18 anni grazie a un sistema per l'invecchiamento come Faceapp , ma molto più sofisticato e potente. E' successo in Cina dove un bimbo rapito a 3 anni mentre giocava vicino al cantiere in cui lavorava il padre, ora potrà riabbracciare i suoi genitori naturali. Si chiama, Yu Weifeng , ha 21 anni e studia a Guangzhou. A confermare il buon esito delle indagini è stata la prova del Dna. La tecnologia è stata sviluppata dal colosso hi-tech cinese Tencent .

"Non posso che ringraziare la famiglia che lo ha cresciuto per tutto questo tempo. Noi siamo i genitori biologici, ma sono loro ad averlo fatto diventare l'uomo che è oggi. Per me, da oggi mio figlio ha due mamme e due papà", ha affermato il padre naturale.



La storia sta avendo molto seguito sui tabloid britannici, anche perché Scotland Yard non esclude di utilizzare una simile tecnologia per provare a risolvere il caso di Maddie McCann, la bimba di tre anni scomparsa in Portogallo nel 2007 e mai più ritrovata.