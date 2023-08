Cina, Banca centrale: adegueremo tempestivamente politiche immobiliari

Nel bel mezzo delle turbolenze del settore , infatti, la Pboc adotterà "misure globali per stabilizzare le aspettative" sullo yuan "a livello ragionevole ed equilibrato. Oltre alla "liquidità ragionevolmente ampia" e alla lotta ai "rischi finanziari sistemici", infatti, c'è la promozione di consumi, la stabilizzazione degli investimenti e l'espansione della domanda.

In Cina la Banca centrale ha promesso di adeguare e ottimizzare "tempestivamente le politiche immobiliari".

Leggi Anche Evergrande, la storia e la crisi del colosso cinese che spaventa i mercati mondiali

Indagine aperta su un'importante filiale di Evergrande Un'autorità regolatrice cinese dei titoli ha avviato un'indagine nei confronti della Hengda Real Estate, una delle compagnie del gigante cinese dell'immobiliare China Evergrande, che da anni vive gravi difficoltà finanziarie. Lo ha comunicato la stessa filiale con una nota pubblicata sul sito internet della Borsa di Shanghai.

Hengda Real Estate, controllata nel settore immobiliare non quotata di Evergrange Group, ha dichiarato di aver ricevuto una notifica ufficiale sull'indagine dalla Commissione regolatrice dei titoli. L'ipotesi d'irregolarità per quale Hengda è finita nel mirino è quella di una sospetta violazione delle norme sulla diffusione delle informazioni. La compagnia ha assicurato che "coopererà in modo proattivo" con la commissione regolatrice.