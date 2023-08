Cina, torna lo spettro del default immobiliare: il colosso Country Garden segnala "grandi incertezze" sui bond

Il portavoce del ministero Wang Wenbin precisa però che, anche se la strada per la ripartenza "sarà un processo accidentato e tortuoso", tuttavia i critici occidentali "saranno sicuramente smentiti". E, nel suo briefing quotidiano, afferma che "un certo numero di politici e di media occidentali hanno esaltato i problemi nel processo di ripresa economica post-pandemica della Cina. E ha aggiunto, in merito alle difficoltà in merito alle turbolenze del settore immobiliare, che "alla fine saranno sicuramente smentiti".

Zhongrong, mancati pagamenti su molti prodotti

Mentre Bloomberg riferisce che Zhongrong International Trust ha mancato i pagamenti dovuti su dozzine di prodotti e non ha piani immediati per onorare gli impegni, indicando problemi più profondi di quanto emerso finora. In merito al fenomeno delle "banche ombra" colpite dalle gravissime difficoltà del settore immobiliare, Bloomberg ha poi riferito quanto detto agli investitori da Wang Qiang, segretario del Cda dell'azienda in parte del colosso Zhongzhi Enterprise Group, in una riunione tenuta dopo i mancati pagamenti dell'8 agosto su un lotto di prodotti, in aggiunta al ritardo accumulato su almeno altri dieci dalla fine di luglio.