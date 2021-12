Cina, aumentano i casi di Covid: 13 milioni di persone in lockdown

Ansa

La Cina mette in lockdown 13 milioni di persone per scongiurare la diffusione dei contagi fuori e dentro la città di Xi'ian, capoluogo della provincia nord occidentale dello Shaanxi. Non è ancora chiaro se a preoccupare sia la variante Omicron o la più comune variante Delta ma di fronte ai 211 casi dell'ultima settimana, 63 dei quali registrati nella giornata di giovedì, il governo cinese ha reagito ordinando la chiusura totale dell'area.