Covid, la Cina inizia a vaccinare i bambini di 3-11 anni

Al via in Cina alla vaccinazione contro il Covid-19 dei bambini dai tre agli undici anni. I governi locali in almeno cinque province del Paese hanno infatti già emesso circolari in cui annunciano che i più piccoli dovranno essere immnunizzati. In Cina il 76% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Le autorità di Pechino stanno continuando a seguire la politica di tolleranza zero nei confronti del Covid e a misurarsi con piccoli focolai.