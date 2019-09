Cina, attacco in una scuola elementare: 8 bambini uccisi e 2 feriti, un arresto

Otto bambini delle scuole elementari sono stati uccisi in Cina il primo giorno di scuola nel villaggio di Chaoyangpo, e altri due sono rimasti feriti. A compiere la strage è stato un uomo di 40 anni, che è stato arrestato dalla polizia poco dopo. Le autorità non hanno chiarito la dinamica dell'assalto, limitandosi a riferire che l'uomo era uscito di prigione a giugno dopo aver scontato una condanna per tentato omicidio.

Il villaggio della strage si trova nella Cina centrale, nella provincia di Hubei, e il governo locale sta facendo ogni sforzo per assistere i feriti dal punto di vista medico e psicologico. Ancora non si sa come i bambini siano stati uccisi, ma le autorità hanno riferito che le scuole in Cina sono state colpite da numerosi attacchi negli ultimi anni e che quindi sono state rafforzate le misure di sicurezza.



I precedenti - In particolare, nella provincia centrale di Hunan, ad aprile un uomo armato di coltello aveva ucciso due persone e ne aveva ferite altre due in una scuola elementare: i feriti erano studenti, ma l'età dei morti all'epoca non era stata rivelata. Nell'ottobre del 2018 una donna aveva attaccato e ferito 14 bambini con un coltello in un asilo nella provincia sud-occidentale del Sichuan. E ancora, ad aprile 2018 un uomo aveva ucciso 9 studenti delle scuole medie mentre stavano tornando a casa.